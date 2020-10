Wie wil SiNi-maat worden? “Culturele buddy’s voor mensen die eenzaam zijn” Joris Vergauwen

14u49 0 Sint-Niklaas In Sint-Niklaas schakelt de stad ‘SiNi-maats’ in, of culturele buddy’s, om op stap te gaan met inwoners die zich eenzaam voelen of moeilijk contacten kunnen leggen. Marleen (44) is één van de eerste die zich heeft geëngageerd. “En ik vind het heel waardevol.”

De 44-jarige Marleen is sinds enkele maanden een ‘SiNi-maat’. Zij gaat als culturele buddy regelmatig met een inwoner op stap, om hem de stad te leren kennen. In de lente meldde ze zich aan bij de stadsdienst maatschappelijke activering, waarna ze werd ‘gekoppeld’ aan een 25-jarige jongeman die net was verhuisd van Zwijndrecht naar Sint-Niklaas en in deze stad over geen enkel sociaal netwerk beschikt. “Het is een eenzame jongen, die best wat hulp kan gebruiken. Ik heb zelf een zoon van achttien jaar en die jongen lijkt wat op hem. Elke week doen we iets samen. We gaan eens naar de cinema, we maken een wandeling op De Ster of we gaan eens snookeren of badmintonnen. Het is mooi om te zien dat je iemand vertrouwen kan geven. Het is ook een heel toffe manier om hem de stad te leren kennen. Hij is heel dankbaar, ik vind het heel waardevol”, vertelt Marleen.

Sociale drempels

Intussen zijn er al een tiental ‘SiNi-maats’ actief in Sint-Niklaas. Het zijn vrijwilligers, die zich als buddy engageren voor inwoners die zich eenzaam voelen, moeilijk contacten kunnen leggen, minder kansen hebben of zich als nieuwelingen in de stad maar moeizaam kunnen integreren. De dienst maatschappelijke activering zoekt op basis van wederzijdse interesses naar de beste match. “De culturele buddy’s helpen die inwoners om sociale drempels te overwinnen en dat is ontzettend belangrijk”, klinkt het bij schepen voor Welzijn Sofie Heyrman (Groen) en stadsmedewerkster Saavik Gevers.

“Veel inwoners hebben problemen om zelfs eenvoudige sociale drempels te overwinnen, zoals een simpele uitstap naar een tentoonstelling of een theaterbezoek. Ook inwoners die het financieel niet erg breed hebben, verliezen vaak hun sociale contacten en sluiten zich langzamerhand op. Ze raken geïsoleerd en vereenzamen. Dat geldt zeer zeker ook voor wie moeizaam contacten legt met anderen. Voor al die inwoners helpt een SiNi-maat die barrières te doorbreken.”

Wie op zoek is naar een SiNi-maat of zelf als vrijwilliger een Sini-maat wil worden, kan contact op te nemen met de dienst maatschappelijke activering in het welzijnshuis van Sint-Niklaas.