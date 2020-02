Wie geeft de Salons een nieuwe invulling? Stad en Value Partners starten zoektocht naar investeerders en uitbaters Joris Vergauwen

06 februari 2020

19u21 0 Sint-Niklaas De zoektocht naar investeerders, uitbaters en ondernemers voor de Salons in de Stationsstraat gaat van start. Het monumentale gebouw krijgt een nieuwe bestemming, met publiekstrekkende functies. De stad schakelt het bureau Value Partners in om de juiste private spelers te vinden, voor een langdurige privaat-publieke samenwerking. Eén van de voorwaarden is dat Huis van de Sint er kan blijven.

Bij de nieuwe invulling van de Salons mikt de stad op publiekstrekkende functies en een aanbod dat een versterking betekent van de bestaande winkels, horeca en dienstverleners. En dat kan vanalles zijn. “Een hotel, restaurant, congreszaal, feestzaal of werkplek behoort tot de mogelijkheden, maar ook dienstverleners, detailhandelaars, creatieve werkplekken, cultuurruimtes of andere voorstellen zijn absoluut mogelijk. Door de grootte van het gebouw kunnen functies op verschillende verdiepingen georganiseerd of gecombineerd worden. We zoeken een uitbatingsvorm die de dynamiek in de stadskern stimuleert, die het imago van de Stationsstraat en de stadskern versterkt”, aldus burgemeester Lieven Dehandschutter (N-VA), schepen voor Economie Ine Somers (Open Vld) en centrummanager Nele De Klerck.

Huis van de Sint

Vanaf januari 2021 verlaat het stedelijk museum de Salons, na dertig jaar. De Salons, het monumentaal neoclassicistisch herenhuis dat in 1928 gebouwd werd door textielfabrikant Edmond Meert, is sinds 1985 in handen van de stad. In 1988 werd het een afdeling van de stedelijke musea. De stad kocht het indertijd voor 12,5 miljoen Belgische frank, of 312.500 euro. De renovatie kostte toen nog eens zoveel.

Sinds 2004 wordt de Salons ook gebruikt als Huis van de Sint, van midden november tot 6 december. En dat blijft zo, ook in de nieuwe invulling. “We rekenen op voldoende creativiteit van de toekomstige uitbaters. Maar wie zou er nu niet blij zijn met de komst van zo'n 35.000 bezoekers in vier weken tijd?”, aldus Willem de Laat en Pascale Van Den Eynde van Value Partners, het bureau dat de stad begeleidt bij de zoektocht naar kandidaat-investeerders.

Renovatie

De Salons heeft een vloeroppervlakte van zo’n 2.000 m², met een stadstuin van nog eens 2.500 m². “En door de uitstraling van het gebouw én deze bijzondere locatie verwachten we veel belangstelling. We zitten ook in economisch gunstige tijden om te investeren. Het is nu aan ons om de juiste kandidaten te vinden. De voorkeur van de stad gaat uit naar één uitbater die het volledige gebouw zal exploiteren. Maar ook kandidaten die slechts een deel van het gebouw willen gebruiken, zijn toegelaten. Het is ook mogelijk dat een investeerder geïnteresseerd is, zonder dat die een uitbater heeft. In dat geval kunnen we als bemiddelaar optreden tussen investeerder en uitbater. Er zijn dus meerdere opties mogelijk.”

Er zal wel behoorlijk moeten worden geïnvesteerd in de renovatie van het pand. Een architect is momenteel nog bezig met een renovatiedossier, om een raming van de kostprijs te kunnen meegeven. Bedoeling is wel dat ingrepen gebeuren met respect voor het gebouw. “Het DNA van het gebouw staat voorop. Het is niet beschermd, maar heeft wel een grote erfgoedwaarde.”

De stad wil graag tegen september 2020 een uitbatingsovereenkomst afsluiten. Geïnteresseerde investeerders en ondernemers vinden alle info op www.sint-niklaas.be/salons.