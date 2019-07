Wie Foubert heet, krijgt gratis chocolade bij Guylian JVS

22 juli 2019

14u30 0 Sint-Niklaas Het chocoladebedrijf Guylian uit Sint-Niklaas heeft een verrassing in petto voor iedereen die in ons land de naam Foubert draagt. Zij mogen allemaal een pakketje van de nieuwste Guylian-chocoladebars ophalen. Oprichters van Guylian waren Guy Foubert en zijn vrouw Liliane.

Onder de Foubert-familieleden in ons land blijkt het chocoladenieuws al de ronde te doen. Guylian deelt immers gratis chocolade uit aan iedereen met de naam Foubert, naar aanleiding van de lancering van nieuwe Guylian-chocoladebars. “Omdat we erg trots zijn op de recente innovaties en de prestaties van de voorbije vijftig jaar willen we dit speciale moment bij de lancering van de nieuwe chocoladetabletten vieren. Daarom wil Guylian alle Foubert-familieleden, de familie waar het allemaal mee begon, uitnodigen in onze ‘Guylian Belgian Chocolate Boutique’ in Sint-Niklaas. Ze zullen Guylian-producten ontvangen als ze zich kunnen identificeren met hun achternaam ‘Foubert’”, klinkt het.

Grote speler

Het verhaal van Guylian startte in 1958, toen de Sint-Niklase chocolatier Guy Foubert trouwde met zijn Liliane. Ze vereeuwigden hun liefde én hun passie voor chocolade door hun voornamen samen te voegen: Guy-Lian, of Chocolaterie ‘Guylian’. Zij bouwden het bedrijf in Sint-Niklaas uit tot een grote speler. Eén geniale ingeving bracht dat in een stroomversnelling, namelijk de chocolade zeepaardjes. “Iets uniek bedenken, is niet evident. Guy Foubert had in de jaren zestig wél zo’n idee, maar alleen dankzij zijn sterk commercieel inzicht én technisch vernuft kon hij er een succesverhaal van maken”, vertelde CEO Mieke Callebaut van Guylian daar onlangs over.

Zeepaardje

“Iedereen kent ons zeepaardje, een fantastisch icoon. Zie je zo’n chocolade-zeepaardje, dan associeer je dat meteen met Guylian. Guy liet het zeepaardje beschermen onder een gedeponeerde merknaam. Dat kon hij alleen omdat hij een zeepaardje gecreëerd had waarvan de staart naar achter draait, terwijl zeepaardjes in de natuur met hun staart naar voor draaien. Prachtig, toch? Kinderen kregen ooit de opdracht in de bibliotheek om een tekening te maken, met als thema ‘Wat zie je op weg naar school?’. Heel wat kinderen hadden ons zeepaardje getekend, dat hier reuzegroot op het dak staat. En ze tekenden het met de staart naar achter!”

Intussen is er dus een nieuwe telg bij Guylian: de chocoladetabletten van 100 gram, een reeks van 6 varianten met individuele minitabletten (4x25g), verkrijgbaar in de smaken romige melk, puur 72%, hazelnoot en gezouten caramel. Het assortiment bevat ook twee smaken, melk en intens puur 84%, zonder toegevoegde suiker. Elk van deze tabletten van 25g is verfraaid met het iconische Guylian-zeepaard.

Info: Facebook.com/GuylianChocolates