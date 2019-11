WeTech Academy bouwt nieuwe troon voor Sinterklaas JVS

14 november 2019

19u33 0 Sint-Niklaas Sinterklaas krijgt zondag een nieuwe troon. Die wordt gebouwd door leerlingen van WeTech Academy uit Sint-Niklaas. Vorig jaar maakte de school ook al een nieuwe staf voor Sinterklaas.

De ‘Stad van de Sint’ heeft een nieuwe troon. Leerlingen van verschillende ateliers van WeTech Academy uit Sint-Niklaas sloegen de handen in elkaar en bouwden een nieuw zitmeubel voor Sinterklaas. Die nieuwe troon zal de Sint zondag bij zijn intrede meteen mogen uittesten op het podium op de Grote Markt. Nadien verhuist de troon naar het Huis van de Sint in de Stationsstraat.

Bij WeTech Academy, de vroegere VTS, levert de Sinterklaasperiode al voor het tweede jaar op rij heel wat inspiratie op. “We hebben hebben elkaar gevonden in gemeenschappelijke doelen. Vorig jaar maakten we een unieke staf, vanuit een grote betrokkenheid van leerlingen, leerkrachten en opleidingsprofielen. Deze keer krijgt dat een vervolg met een nieuwe troon voor Sinterklaas. Dat is geen vanzelfsprekende opdracht. We hebben immers zelf geen afdeling ‘meubelmakerij’. Anderzijds is de school wel in staat om vanuit haar eigen sterkte heel wat ideeën concreet en tastbaar te maken”, aldus WeTech-directeur Fleur Hofman.

De stad is daar dankbaar om. “De Sint vindt het heel fijn om te kunnen géven, maar het is natuurlijk ook heel leuk om eens iets terug te krijgen", erkent schepen voor de Sint Marijke Henne (N-VA).

“Meer dan vijlen en zagen”

Door de hightech-middelen uit de basisopleiding en de afdeling houtbewerking te combineren, wilde de school met de nodige creativiteit en ‘out-of-the-box’-denken een exclusieve troon realiseren. “Een mooie kans om te bewijzen dat we een eigentijdse nijverheidstechnische school zijn. Sommigen denken misschien nog dat we in onze opleidingen niet veel meer doen dan wat ‘vijlen, schuren, zagen en nagelen’, maar niks is minder waar”, aldus projectcoördinator Jo Geleyn, die inspiratie vond voor de troon in het Design Museum in Gent.

Via laser-cutting kwam er een tastbare maquettevorm. “Vanuit die realistische miniatuurweergave werd het ontwerp nog verfijnd, waarna het digitale ontwerp richting de afdeling Houtbewerking kon. Via een grote CNC-freesmachine werden alle onderdelen op realistische grootte uitgesneden. De montage van de verschillende troononderdelen gebeurt met een zichtbaar industrieel karakter dat refereert aan de meccano-montage. Mooi in evenwicht met de sierlijke, verfijnde uitstraling.” Knalrode verf, bladgoud en bordeaux fluweel zorgen voor de laatste touch.

Het eindresultaat is zondag te bewonderen bij de intrede van de Sint. “Een troon met koninklijke allure, volledig Sint-waardig!”