Westelijke stadsring terug volledig open voor verkeer JVS

06 november 2019

11u13 0 Sint-Niklaas De werkzaamheden aan de westelijke stadsring zijn voorbij. Die duurden langer dan gepland, door slechte weersomstandigheden en problemen met de aannemer.

De westelijke stadsring was sinds 30 september op verschillende plaatsen afgesloten door asfalteringswerken. Zowel op de N41 als op de Leon Scheerderslaan en Guido Gezellelaan (R42) werd er gewerkt. Dat veroorzaakte de voorbije weken heel wat verkeershinder in en rond Sint-Niklaas.

De werkzaamheden duurden ook veel langer dan gepland, zowel door de slechte weersomstandigheden als door vertragingen met de aannemers. In plaats van twee weken werd het in totaal vijf weken. “Maar alle werken zijn nu uitgevoerd en het verkeer kan opnieuw volledig over het traject rijden”, meldt de stad. De opdrachtgever was het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) van de Vlaamse overheid.

Bij de werken werd het asfalt van de N41 vanaf de Heimolenstraat tot voor de rotonde met de Tuinlaan vernieuwd. Daarnaast werd het wegdek van de Leon Scheerderslaan en Guido Gezellelaan (R42) heraangelegd tussen de rotonde met de Hoge Bokstraat en de Plezantstaat (N403).