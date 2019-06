Werken op Parklaan: twee weken hinder vanaf maandag 24 juni JVS

19 juni 2019

10u57 0 Sint-Niklaas Op maandag 24 juni gaan op de Parklaan, tussen de August Nobelsstraat en de school Forum Da Vinci, werken van start. Die zullen twee weken duren. Fietsers worden tijdens de werken op de rijbaan geleid en auto’s en bussen rijden op de busbaan.

Onder het kruispunt van de Parklaan met de Moerlandstraat moet een boring worden uitgevoerd, voor de gastoevoer van de school Forum Da Vinci. In het deel van de Parklaan tussen dat kruispunt en de school zullen de werken plaatsvinden. Daardoor is het ook noodzakelijk om de Clement Heirmanstraat af te sluiten, van maandag 24 tot vrijdag 28 juni. In die week wordt de Clement Heirmanstraat ontsloten via de Verbindingsstraat.

Na de nutswerken, vanaf maandag 1 juli, krijgt het kruispunt Parklaan-Moerlandstraat een nieuwe asfaltverharding. Op de rechterafslagstrook naar de Moerlandstraat worden de klinkers uitgebroken en vervangen door asfalt. De linkerafslagstrook wordt verlengd, zodat het autoverkeer niet langer moet aanschuiven op de busbaan.

“Dit kruispunt is een belangrijk verkeersknooppunt in onze stad. Er wordt voor gekozen om de asfalteringswerken ’s nachts uit te voeren om de verkeershinder en de impact op de werking van AZ Nikolaas zoveel mogelijk te beperken. Onvermijdelijk zal er ’s nachts wel enige geluidshinder zijn”, klinkt het bij de stad.

In de nacht van donderdag 4 op vrijdag 5 juli wordt het kruispunt vanaf 22 uur volledig afgesloten voor auto’s en busvervoer voor het uitvoeren van freeswerken. In de nacht van vrijdag 5 op zaterdag 6 juli gaat het kruispunt opnieuw dicht voor het asfalteren en belijnen.