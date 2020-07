Werken op komst in Plezantstraat: aannemer gaat er drie weken aan de slag Joris Vergauwen

22 juli 2020

11u25 0 Sint-Niklaas Op dinsdag 4 augustus gaan onderhoudswerken van start in de Plezantstraat (N403). Die zullen drie weken duren.

De werken gebeuren in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), de wegbeheerder van de Plezantstraat (N403). Een aannemer gaat er het wegdek vernieuwen ter hoogte van de Heistraat. Onder het bestaande wegdek in asfalt zijn nu nog kasseien aanwezig. De aannemer gaat de weg volledig opbreken en legt een nieuw wegdek in asfalt. De werken zullen drie weken duren.

Het verkeer in de richting van het centrum van Sint-Niklaas moet een omleiding volgen, via de Hoge Bokstraat en R42. De Heistraat wordt afgesloten aan de Plezantstraat. Fietsers kunnen wel langs de werfzone passeren. Het verkeer richting Stekene kan ook langs de werfzone blijven rijden. “Door de heraanleg in de verkeersluwere zomervakantie te plannen, willen we de hinder voor het verkeer beperken”, klinkt het.