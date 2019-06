Werken in recyclagepark Vlyminckshoek: hinder vanaf 2 juli JVS

26 juni 2019

16u22 1 Sint-Niklaas Volgende week gaan de werken in het recyclagepark van MIWA aan Vlyminckshoek in Sint-Niklaas een volgende fase in. Daardoor wordt het park een pak kleiner. Dat zal extra hinder met zich meebrengen.

Het recyclagepark aan Vlyminckshoek wordt dit najaar volledig heringericht en uitgebreid. Vanaf 2 juli start de tweede fase van de werken. “Het park zal daardoor een pak kleiner worden. Er wordt dus extra hinder verwacht. Een alternatief is het recyclagepark in Nieuwkerken”, klinkt het bij MIWA. Wie toch naar Vlyminckshoek afzakt: net na openingstijd of net voor sluitingstijd is het altijd drukker in het recyclagepark. Ook zijn dinsdagen, zaterdagen en dagen na een brugperiode de drukste.

Het recyclagepark wordt in oppervlakte fors uitgebreid en zal bijna verdubbelen in omvang. Het krijgt ook weegbruggen voor de betalende fracties en een toegangscontrole via e-ID. Tijdens de werkzaamheden blijft het recyclagepark gewoon open, maar kan er dus extra hinder zijn.

Vanaf 2 juli verhuizen de huidige sorteercontainers naar het nieuwe deel zodat het oude deel aangepakt kan worden. Dat maakt dat het recyclagepark de komende weken een pak kleiner zal worden. Vanaf dan is hier tijdelijk ook geen compost meer beschikbaar. In een latere fase zal de uitrit via de Hoge Bokstraat lopen.