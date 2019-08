Werken Hertjen en Heihoekstraat klaar op donderdag 29 augustus JVS

22 augustus 2019

13u08 0 Sint-Niklaas De werken aan de schoolomgeving in het Hertjen in Sint-Niklaas en aan De Schakel in Nieuwkerken zijn op donderdag 29 augustus klaar.

Al sinds begin augustus wordt er gewerkt in het Hertjen en in de Heihoekstraat. In het Hertjen komt de vernieuwing van de schoolomgeving aan bod. Die werken worden afgerond op zaterdag 24 augustus met het gieten van de toplaag gekleurde asfalt. “Om schade aan de nieuwe betonfundering te voorkomen, is het echter noodzakelijk om het beton lang genoeg te laten uitharden. Anders kunnen er barsten of verzakkingen ontstaan. Tegen donderdag 29 augustus heeft het beton voldoende druksterkte en wordt de straat opnieuw opengesteld voor het verkeer”, klinkt het bij de stad.

Dat geldt ook voor de nieuwe verkeersdrempel in de Heihoekstraat in Nieuwkerken, ter hoogte van de toegang tot De Schakel. Ook daar werkt de aannemer zaterdag de toplaag asfalt af, waarna de betonfundering nog een kleine week de tijd krijgt om uit te harden. Op donderdag 29 augustus wordt de Heihoekstraat opnieuw opengesteld voor het verkeer.