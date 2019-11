Werken aan waterleiding in Dendermondse Steenweg tot 6 december JVS

In de Dendermondse Steenweg in Sint-Niklaas zijn dinsdag werkzaamheden gestart aan de waterleiding. Die duren tot 6 december.

Vanaf dinsdag 12 november worden er werken uitgevoerd aan de waterleiding in de Dendermondse Steenweg, ter hoogte van het kruispunt met de Kapelstraat en Tereken. Tijdens de werken wordt de Dendermondse Steenweg afgesloten vlak voor de Kapelstraat en wordt dus doodlopend.

Vanuit de rijrichting Tereken en N70 en Kapelstraat blijft het wel mogelijk om de Dendermondse Steenweg in te rijden. Voor het verkeer uit de richting Tereken en Waasland Shopping Center is een wegomleiding voorzien via de N41 en de N70. Fietsers en voetgangers krijgen steeds vrije doorgang.