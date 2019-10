Werkburo Oost-Vlaanderen van start: “Jobbegeleiding voor mensen met arbeidshandicap” JVS

16 oktober 2019

11u26 0 Sint-Niklaas Het Werkburo Oost-Vlaanderen is van start gegaan. Het begeleidt mensen met een arbeidshandicap via een individueel traject naar de reguliere arbeidsmarkt.

Het Werkburo Oost-Vlaanderen is een samenwerkingsverband tussen 10 vergunde zorgaanbieders in Oost-Vlaanderen, waaronder ook het Dagcentrum en tehuis Vesta uit Sint-Niklaas. “Het doel van onze samenwerking is om begeleid werken nog meer op de kaart te zetten binnen Oost-Vlaanderen. Door samen te werken, willen we de wachtlijsten binnen begeleid werken verminderen en meer mensen helpen”, klinkt het.

Het Werkburo is er voor iedereen met een arbeidshandicap die inclusief wil werken. Het begeleidt volwassenen via een individueel traject naar de reguliere arbeidsmarkt, via een jobcoach. “De samenwerking integreert de middelen en expertise op vlak van jobcoaching voor begeleid werken en arbeidstrajectbegeleiding op de meest effectieve manier. We staan voor inclusief werk: gewoon werken op een gewone werkplek, overal op de reguliere arbeidsmarkt”, klinkt het.

Info: www.werkburo.be, 0491/711.276