Welzijnshuis wijzigt openingsuren tijdens zomervakantie JVS

17 juni 2019

10u50 0 Sint-Niklaas Tijdens de zomervakantie wijzigen de openingsuren van het Welzijnshuis in Sint-Niklaas.

Van maandag 15 juli tot en met dinsdag 9 augustus sluit het Welzijnshuis elke werkdag om 16.30 uur. Het zal in die periode niet open zijn op de gebruikelijke dinsdagavonden. Dat geldt voor dinsdagen 16, 23 en 30 juli en 6 augustus. Vanaf dinsdag 13 augustus is het Welzijnshuis opnieuw elke dinsdag open tot 19.30 uur en voor de sociale dienstverlening op dinsdagavond van 16.30 uur tot 19 uur.

Om dringende redenen kan buiten de uren van deze vakantieregeling via de baliemedewerkers wel nog een afspraak gemaakt worden met een welzijnswerker op telefoonnummer 03/778.66.66.

Het Welzijnshuis, aan de Abingdonstraat 99, huisvest alle welzijnsdiensten van stad en OCMW.

Meer over Welzijnshuis

werk