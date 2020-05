Welke 50 kramen zullen mogen pronken met hun waren op de donderdagmarkt? Stad beslist vrijdag Joris Vergauwen

14 mei 2020

20u27 1 Sint-Niklaas De donderdagse markt waar normaal 150 kramen op staan, verkleinen tot een marktje van 50 kramen: hoe doe je dat? In Sint-Niklaas, dat de grootste markt van het land organiseert, zal het schepencollege vrijdag haar keuze bekend maken. Verwacht wordt dat 50 voedingskramen zullen kunnen starten.

Woensdag kwam de Nationale Veiligheidsraad met de mededeling dat de markten opnieuw plaats mogen vinden, met maximum 50 kramen. Over de donderdagse markt in Sint-Niklaas heeft het stadsbestuur nog niet gecommuniceerd. Dat zal vrijdag gebeuren. Er lag in Sint-Niklaas begin deze week al een gedetailleerd plan klaar voor de heropstart van de donderdagse markt, met één centrale in- en uitgang voor het stadhuis, looplijnen, nadar rond de markt en een telsysteem. Door de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad woensdag werd dat plan echter meteen naar de prullenmand verwezen. Volgens het gemaakte plan zouden immers alle 150 kramen op de wekelijkse markt kunnen blijven, mét respect voor de afstandsregels. De Wase hoofdstad beschikt dan ook over het grootste marktplein van het land. Maar de stad kan niet onderuit de nieuwe regels, er zullen maximaal vijftig marktkramen volgende donderdag de eerste wekelijkse markt in negen weken vormen.

Wélke 50 kramen dat worden, zal het stadsbestuur vrijdag duidelijk maken. Dan wordt ook het ministerieel besluit gepubliceerd, met volstrekte duidelijkheid over de nieuwe richtlijnen voor de markten. “Het is sowieso een moeilijke beslissing, waarover we heel goed nadenken”, geeft schepen voor Markten en Foren Ine Somers (Open Vld) aan.

Hoopvol

Ann Van Bockland van ‘Anneke Snoep’ en vertegenwoordiger van de Nationale Vrije Marktkramersvereniging wacht de beslissing begripvol af. “Dit is een zeer moeilijke beslissing voor het stadsbestuur. Wie laat je toe en wie niet? En waarmee doe je goed? Helaas kunnen we het eerste plan, dat volgens mij fantastisch was, niet volgen. Héél veel mensen kijken uit naar een heropstart. Ik heb al tientallen berichten gekregen en ben hoopvol, maar laten we eerst de beslissing afwachten. Het allerbelangrijkste is dat iedereen gezond blijft, laten we dat vooral niet vergeten.”

Beurtrol?

De keuze voor een beurtrol is een mogelijke oplossing, al duurt het in Sint-Niklaas dan telkens drie weken voor marktkramers hun plekje op de markt weer kunnen innemen. Een andere optie is de keuze voor de voedingskramen. Die zijn met 53 in Sint-Niklaas. “Dat vind ik nog de beste keuze”, stelt Patrick Van Haut, die zelf een kledingkraam uitbaat. “Zonder de horeca is het moeilijk voor andere kramen. Bij voedingskramen kopen mensen iets en zijn ze weg. Bij andere kramen, zoals het mijne, brengen ze meer tijd door, vergelijken ze eens met andere kramen. Daar past ook een koffietje bij. Daarvoor heb je de horeca nodig. We maken ons ook geen illusies: mensen staan op dit moment niet te trappelen om te kopen. Dan kies je beter eerlijk voor een sterk aanbod met voedingskramen. Dat is beter om de mensen weer voeling te doen krijgen met de wekelijkse markt. De keuze van Lokeren om alleen de kramen uit Lokeren en de omliggende gemeenten toe te laten, vind ik allerminst goed. Dan komen ze wel aan 50 kramen, maar zonder sterkhouders als een viskraam of kip aan ‘t spit.”