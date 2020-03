Weinig verkeer maar wel veel snelheidsovertredingen Kristof Pieters

25 maart 2020

16u34 0 Sint-Niklaas Blijf in uw kot! De politie van Sint-Niklaas merkt niet aan de snelheidsresultaten dat die oproep goed wordt nageleefd. Op 1 uur tijd werden twee chauffeurs geflitst die hun rijbewijs moeten inleveren. Maar ook vele andere chauffeurs reden te snel.

In de Leon Scheerderslaan controleerde de politie woensdag 168 voertuigen. In één uur tijd reden 22 voertuigen reden te snel (13 %). Eén chauffeur reed 91 km/u waar 50 km/u toegelaten is. Zijn rijbewijs zal worden ingetrokken.

In de Nieuwe Molenstraat controleerde de politie 223 voertuigen. 34 chauffeurs reden te snel (15 %). Hier reed zelf een chauffeur 102 km/u waar 50 km/u toegelaten is. Dit wordt een zware boete en intrekking rijbewijs.