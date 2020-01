Weinig dronken chauffeurs betrapt bij start nieuwe jaar Kristof Pieters

03 januari 2020

10u47 0 Waasland Zowel in Sint-Niklaas als in de politiezone Waasland-Noord zijn op de eerste dag van het nieuwe jaar alcoholcontroles gehouden. Opvallend veel chauffeurs hielden het veilig.

In Sint-Niklaas werd gecontroleerd in de centrumstraten en op sluipwegen. In totaal werden hierbij 269 bestuurders gecontroleerd op alcohol. 265 bestuurders waren Safe. 3 bestuurders zaten in de Alarmfase, hun rijbewijs werd voor 3 uur ingehouden en ze mochten onmiddellijk via de betaalterminal hun boete van 179 euro betalen. 2 bestuurders waren Positief: 1 bestuurder moest zijn rijbewijs voor 6 uur inleveren en van 1 bestuurder werd het rijbewijs onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen. Die laatste had 2,07 promille alcohol in het bloed. Hij zal zich mogen verantwoorden voor de politierechter.

Op nieuwjaarsdag hield ook de verkeersdienst van de Politie Waasland-Noord alcoholcontroles. In totaal werden 393 bestuurders gecontroleerd. Drie bestuurders reden onder invloed van alcohol. Van twee bestuurders werd het rijbewijs ingehouden voor drie uur. Eén bestuurder moest zijn rijbewijs voor zes uur afgeven.