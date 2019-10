Weekend van de Klant: 90 winkels verwennen twee dagen lang hun klanten JVS

04 oktober 2019

15u49 0 Sint-Niklaas Op 5 en 6 oktober is het Weekend van de Klant. In Sint-Niklaas nemen meer dan 90 lokale handelaars deel, dubbel zo veel als vorig jaar. Er zijn heel wat acties en attenties voor de klanten.

Het Weekend van de Klant is een nationaal initiatief, maar dat wordt ook in Sint-Niklaas massaal opgevolgd. In de stadskern zijn er 88 deelnemende winkels, in Belsele 5 en in Sinaai 2. In heel wat deelnemende winkels zijn er attenties, kortingen en speciale acties voor klanten. “De bezoekers van de winkels een extra in de watten leggen, daar gaat het om. De stadskern wordt ook fijn aangekleed in herfstthema. Er valt heel wat te beleven en de handels- en horecazaken zetten hun beste beentje voor”, klinkt het bij centrummanager Nele De Klerck.

Tijdens het hele Weekend van de Klant krijgen klanten dubbele Oh-punten. “Dat is dubbel zo veel voordeel voor onder meer parkeertickets, bij de Casino, in het zwembad of in de Siniscoop.”

Op zaterdag zijn de winkels open van 10 tot 18 uur, op zondag van 14 tot 18 uur. Info: www.ontdeksintniklaas.be.