Waterkwaliteit De Ster opnieuw in orde: “Verlost van de blauwalgen” JVS

12 september 2019

14u20 0 Sint-Niklaas Wie nog zin heeft om in het water te duiken op recreatiedomein De Ster: het is opnieuw mogelijk. De zwemvijver is verlost van de blauwalgen.

In de zwemvijver van provinciaal recreatiedomein De Ster in Sint-Niklaas werd op maandag 26 augustus een zwemverbod ingesteld. In het water van de vijver werd de aanwezigheid van blauwalgen vastgesteld, bacteriën die een gezondheidsrisico voor zwemmers betekenen. Meteen was de zomervakantie op De Ster al een beetje voorbij. Alle waterrecreatie was er sindsdien verboden.

Maar als er nog mooie nazomerdagen in het verschiet liggen, is zwemmen en waterrecreatie er toch weer mogelijk. Na de nodige testen blijkt dat de waterkwaliteit van de zwemvijver weer zeer goed is, zo laat het provinciaal domein weten. “De zwemvijver is opnieuw vrij van blauwalgen.”