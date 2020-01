Wat gebeurt er met verongelukte katten op straat? “Slechts een kleine minderheid kan worden geïdentificeerd. We blijven inwoners stimuleren om katten te chippen” Joris Vergauwen

15 januari 2020

22u17 0 Sint-Niklaas Slechts een kleine minderheid van de verongelukte of dood aangetroffen katten kan worden geïdentificeerd. Het stadsbestuur blijft er bij de inwoners daarom op aandringen om katten te chippen. Eind vorig jaar werden er een 200-tal katten gesteriliseerd of gecastreerd en gechipt, met tussenkomst van de stad.

Wat gebeurt er als er katten dood worden aangetroffen op straat? “We hebben een vaste procedure”, stelt schepen voor Dierenwelzijn Wout De Meester (Groen), op vraag van CD&V-gemeenteraadslid Jos De Meyer. “Als er melding wordt gemaakt van een gestorven dier, proberen we binnen de 24 uur de stoffelijke resten op te halen. Tijdens de week doet de stedelijke reinigingsdienst dat, maar in het weekend wordt dit ook vaak door de politie gedaan. In beide gevallen worden de stoffelijke resten overgebracht naar het techniekhuis van de stad, in het Industriepark-Noord. Daar probeert men altijd de dieren te identificeren met een chiplezer. Als de chip kan worden uitgelezen, worden de eigenaars uiteraard op de hoogte gebracht. Soms is er een chip aanwezig en is die door het ongeval defect. Dat kan ook gebeuren.”

Slechts een kleine minderheid van de aangetroffen katten kan worden geïdentificeerd. “Door onze inwoners aan te moedigen om hun kat te laten chippen hopen we dat ook de graad van identificatie kan worden verhoogd”, aldus schepen De Meester.

En wat met de niet-geïdentificeerde katten? “Alle kadavers van dieren, dat gaat van processierupsen tot kadavers van ganzen en eenden maar dus ook van katten, worden in een vat in een vriezer tijdelijk opgeslagen. Dit vat heeft een inhoud van 900 liter. Dat wordt 3 à 4 keer per jaar opgehaald door Rendac, dat alles verwerkt. Het exacte aantal katten dat wordt geruimd, is niet gekend.”

CD&V-gemeenteraadslid Jos De Meyer: “We rekenen erop dat alles gebeurt met het nodige respect voor het dierenwelzijn. Op vlak van kattensterilisatie is er nog veel werk voor de boeg in Sint-Niklaas. Vorig jaar waren er 161 aanvragers om 196 katten te steriliseren. Het is duidelijk dat er nog veel moet gebeuren om dit project tot een goed einde te brengen.”