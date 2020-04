Wassalondieven onder aanhoudingsmandaat geplaatst Kristof Pieters

01 april 2020

18u21 3 Sint-Niklaas/Waasmunster De onderzoeksrechter in Dendermonde heeft de twee dieven die maandag betrapt werden tijdens een inbraak in een wassalon, onder aanhoudingsmandaat geplaatst. Het gaat om twee jonge mannen uit Macedonië.

Het duo liep tegen de lamp bij een inbraak in een wassalon in de Van Naemenstraat in Sint-Niklaas. Met een koevoet hadden ze geprobeerd de betaalautomaat open te breken. Ze komen ook in aanmerking voor de inbraken in wassalons in Hamme en Waasmunster. De twee jonge mannen, afkomstig uit Macedonië, werden bij de onderzoeksrechter in Dendermonde voorgeleid wegens een diefstal en drie pogingen daartoe. Zij werden onder aanhoudingsmandaat gesteld.