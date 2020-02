Waslijst aan inbreuken bij controle horecazaken: van zwartwerk tot hoge CO-meting Kristof Pieters

17 februari 2020

16u37 0 Sint-Niklaas De politie Sint-Niklaas organiseerde in de nacht van zaterdag op zondag een grote controleactie bij 11 horecazaken in de stad. De actie gebeurde in samenwerking met verschillende inspectiediensten en de brandweer. Er werd een waslijst aan inbreuken vastgesteld.

De drugshond van de politie trof in 1 handelszaak verdovende middelen aan: 67 gram hasj en 13 gram cannabis. Bij een andere horecazaak bleek de portier niet in orde met de geldende wetgeving.

De brandweer stelde ook verschillende inbreuken vast bij drie horecazaken. Bij één zaak werd een alarmerend hoge CO-meting gedaan waarna een kachel moest uitgezet worden. Verder bleek ook een gasinstallatie niet in orde te zijn. Fluvius kwam op verzoek van de brandweer ter plaatse om de gasinstallatie te verzegelen. In een andere horecagelegenheid waren de branddeuren niet in orde.

De diensten van de voedselveiligheid stelden eveneens drie inbreuken vast. In één zaak werd eten bereid zonder vergunning. Daarnaast was er een vaststelling voor het schenken van dranken zonder vergunning. Tot nam een derde zaak het niet zo nauw met de rookwetgeving.

De politie trof verder nog 4 personen aan die illegaal aan het werk waren. De sociale inspectie kon 9 personen aantreffen die in het zwart werkten.