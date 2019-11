Wase politiezones blijven BOB-campagne steunen en kondigen extra controles aan Kristof Pieters

28 november 2019

16u42 11 Waasland De nieuwe BOB-campagne is donderdag gelanceerd en met de slogan ‘Bob, altijd nul op’ wordt aangeraden om beter helemaal géén alcohol te drinken als je nog moet rijden. De Wase politiezones hebben hun steun opnieuw toegezegd.

Bij een aantal korpsen is er door een capaciteitsgebrek niet veel tijd meer over om alcoholcontroles te houden, maar een kleine rondvraag in onze regio leert dat men hier maar beter kan opletten de komende feestdagenperiode. Nog tot 3 februari zullen er extra veel alcoholcontroles zijn.

“We zullen zowel deelnemen aan grote controleacties als zelf kleinschalige controles uitvoeren”, zegt korpschef Leo Mares. “Er is geen specifiek aantal controles vooropgesteld, maar we drukken dit vooral uit in manuren. We vragen namelijk aan alle patrouilles van elke shift om tijd te maken om verspreid over het hele grondgebied bestuurders te controleren.”

Ook in Sint-Niklaas gaat men op deze manier tewerk. “Aan onze mensen is gevraagd om op rustige momenten bestuurders te controleren op alcohol”, zegt commissaris Dirk Oosterlinck. “We vliegen er trouwens meteen in, want vrijdag is er een ‘verkeersveilige nacht’ gepland.”

De zone Kruibeke-Temse doet eveneens opnieuw mee aan de BOB-campagne. “Het is inderdaad niet makkelijk om voldoende personeelscapaciteit vrij te maken, maar dit is voor ons nog altijd een prioriteit”, zegt korpschef Wim Pieteraerens. “We controleren trouwens niet alleen op alcohol maar ook telkens op drugs.”