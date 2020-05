Wase luchtruim krijgt weer kleur: ballons mogen opnieuw de lucht in Joris Vergauwen

11 mei 2020

21u21 0 Sint-Niklaas De ballonvaarders mogen opnieuw van de grond. De commerciële ballonvaart met passagiers is nog niet toegestaan, maar ballonvaarders mogen wel al solo of met gezinsleden vliegen. Van zodra de weersomstandigheden het toelaten, zullen de ballons weer het Wase luchtruim kleuren, mogelijk dinsdag al.

De Wase ballonvaarders hebben maandag een ferme stoot energie gekregen. Het directoraat-generaal voor de Luchtvaart van de FOD Mobiliteit heeft nieuwe richtlijnen bekend gemaakt in het domein van de lichte luchtvaart. Voor de ballonvaart betekent het dat er opnieuw kan gevlogen worden, evenwel zonder passagiers.

De ballonvaart is toegelaten met alleen de ballonvaarder aan boord, eventueel samen met een gezinslid dat onder hetzelfde dak woont, of samen met een instructeur/examinator aan boord als deel van de vliegopleiding. Commerciële ballonvluchten met passagiers maken, is nog niet mogelijk.

In het Waasland is de ballonvaart heel levendig, dus ongetwijfeld zullen al snel weer de eerste ballons het luchtruim kleuren. Mogelijk gebeurt dat dinsdag al, bij goeie weersomstandigheden. In Sint-Niklaas, Waasmunster en Stekene zijn er permanente opstijgterreinen voor de ballonvaart.

Lokale vluchten

Er gelden wel nog een reeks richtlijnen. Zo mag de grondcrew uit maximum drie personen bestaan, met liefst een vaste grondcrew. Ballonvaarten worden beschouwd als lokale vluchten. Zo is het niet toegelaten om over landsgrenzen te vliegen.

Het opbouwen van de ballon moet gebeuren met respect voor de afstandsregels, dus er mag geen samenscholing van ballonteams zijn op het opstijgterrein. Ook bij de verplaatsingen naar het opstijgterrein en van het landingsterrein, inclusief het volgen van de ballon tijdens de vaart, moeten de normale regels rond autoverplaatsingen worden nageleefd.

De ballonvaarders zijn uiteraard opgetogen. “Er zijn heel wat regels, maar die maken het toch mogelijk om weer recreatief te gaan ballonvaren”, aldus ballonvaarder Christof Vercauteren van Up Ballooning uit Belsele. “In een volgende fase zal er bekeken worden hoe het weer mogelijk kan worden om met passagiers te varen. Op dit moment is dat nog onduidelijk.”