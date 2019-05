Wase Huizen van het Kind slaan tenten op in Waasland Shopping Center Yannick De Spiegeleir

21 mei 2019

15u49 0 Sint-Niklaas Nog tot vandaag loopt in het Waasland Shopping Center een gezamenlijke actie van de Wase Huizen van het Kind in het kader van de Week van de Opvoeding met als thema ‘Opvoeden, dat doe je samen’.

Naast de Huizen van het Kind, die sinds 1 januari dit jaar overal opgestart werden, waren ook twee van de vele partners betrokken, met name Keerkring vzw en Kind & Gezin. “Met de actie proberen we de drempel naar opvoedingsondersteuning te verkleinen, (groot)ouders en andere opvoedingsverantwoordelijken te laten weten dat ze met al hun vragen bij het Huis van het Kind terechtkunnen in hun gemeente. De bedoeling is dat ouders ondersteund worden op alle levensdomeinen”, klinkt het. “We willen de drempel verlagen door spel en ontmoeting te creëren. Via een gezellige zithoek en kleine animatie slaagden we er al in om boeiende gesprekken te hebben met ouders en grootouders.”