Wase gemeenten gaan samen zwaar doorgaand vrachtverkeer aanpakken: “Eén grote Wase zone met verbod op vrachtwagens van meer dan 3,5 ton tussen E17 en E34" JVS

24 juni 2019

16u43 0 Sint-Niklaas De Wase gemeenten Sint-Niklaas, Stekene, Beveren en Sint-Gillis-Waas voeren vanaf september samen strijd tegen het zwaar doorgaand verkeer tussen de E17 en de E34 door de dorpskernen. Het tonnageverbod van 3,5 ton geldt dan op de verbindingswegen doorheen de Wase gemeenten, met een uniforme aanpak en gezamenlijke controleacties.

De Sint-Niklase gemeenteraad zette vrijdag het licht al op groen voor de uitbreiding van het verbod op zwaar doorgaand verkeer van meer dan 3,5 ton. In Sint-Niklaas worden de gewestwegen N451 door Nieuwkerken en de N403 richting Stekene, de as Driekoningen-Lepelhoek-Sint-Gillisbaan en de as Schrijberg-Wijnveld-Dries-Zwaanaardestraat-Weimanstraat nu ook opgenomen in het bestaande tonnageverbod. In Sint-Gillis-Waas, Stekene en Beveren wordt dat verbod ook verder uitgebreid, zodat er vanaf september geen vrachtwagens van meer dan 3,5 ton meer door het Waasland mogen rijden in de zone tussen de twee snelwegen, als ze geen bestemming hebben in deze zone zelf.

Oosterweel

Heel wat dorps- en woonkernen in het Waasland hebben al jaren te kampen met dat zwaar doorgaand vrachtverkeer. Met de werken voor de Oosterweel dreigt deze situatie totaal onhoudbaar te worden. Nu al zoeken heel wat vrachtwagens een sluipweg tussen de E17 en E34, om de files te vermijden. Als door de werkzaamheden voor de Oosterweelverbinding de dagelijkse files op de E17 tot in Sint-Niklaas reiken, zal dat zwaar sluipverkeer alleen maar toenemen. “Daarom komt er dat algemeen tonnageverbod tussen de E17 en E34. Daarmee wordt het voor vrachtvervoer boven de 3,5 ton verboden om nog door dorps- en woonkernen te rijden in de vier Wase gemeenten”, stelt schepen voor Mobiliteit Carl Hanssens (N-VA). “Wij hadden in Sint-Niklaas al maatregelen genomen, net als ook Beveren dat eerder deed. Maar het is beter om dit samen aan te pakken. De verbindingswegen stoppen niet aan de gemeentegrenzen. En als je dit niet gecoördineerd aanpakt, verplaatst het probleem zich alleen maar.”

Om dit verbod op het doorgaand vrachtverkeer af te dwingen, zullen er veel controles nodig zijn. “De invoering van het tonnageverbod in de vier gemeenten gebeurt op een gecoördineerde en éénvormige wijze. Over de handhaving zijn al afspraken gemaakt tussen de politiezones Sint-Niklaas en Waasland-Noord. De controles zullen eerst nog manueel verlopen. Mogelijk wordt dat in een volgende fase uitgebreid met controles via camera’s.”