Wase gemeenten bevestigen vertrouwen in Interwaas: verlenging intergemeentelijk samenwerkingsverband voor 18 jaar JVS

07 november 2019

17u16 0 Sint-Niklaas Interwaas zet ook de volgende 18 jaar haar werking verder. De verlenging van het intergemeentelijk samenwerkingsverband moet om de achttien jaar opnieuw worden bevestigd, wat de tien aangesloten Wase gemeenten intussen hebben gedaan.

De algemene vergadering van Interwaas keurde woensdagavond de verlenging van het intergemeentelijk samenwerkingsverband voor streekontwikkeling in het Waasland voor een periode van 18 jaar goed. Voorafgaand hadden de gemeenteraden van elk van de tien aangesloten steden en gemeenten hun vertrouwen in de werking van Interwaas al bevestigd. Het gaat om Beveren, Kruibeke, Lokeren, Moerbeke, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene, Temse, Waasmunster en Zwijndrecht.

De verlenging van het intergemeentelijk samenwerkingsverband is een gevolg van het decreet lokaal bestuur uit 2017. Dat houdt in dat een dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging om de achttien jaar moet worden herbevestigd. Interwaas werd opgericht in juni 1968. In 1998 werd de werking van Interwaas bevestigd voor een periode van dertig jaar, dus tot 2028. Het nieuwe decreet laat echter een termijn langer dan 18 jaar niet meer toe. Interwaas kan door deze herbevestiging dus verder tot in 2037.

De gemeenten rekenen vooral op Interwaas op drie domeinen: het inzetten van specifieke expertise, onder meer op vlak van ruimtelijke planning en klimaatprojecten, het uitwerken van regionale visies en het aangaan van samenwerkingen met andere bestuursniveaus en mee vorm geven aan toekomstgerichte lokale en regionale projecten. Zo geeft Interwaas mee vorm aan de Paterssite, de VTS-site en het bedrijventerrein Heidebaan-Noord in Sint-Niklaas en werkt het aan de reconversie van industriezone TTS in Temse.