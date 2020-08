Wase cultuurhuizen openen opnieuw de deuren: “Het was puzzelen, maar nu gaan we onze nek uitsteken” Ticketverkoop start zaterdag om 9 uur Joris Vergauwen

28 augustus 2020

20u08 0 Sint-Niklaas De Wase cultuurcentra starten vanaf zaterdag 29 augustus om 9 uur met de ticketverkoop voor voorstellingen in september, oktober en november. In Sint-Niklaas gaat het in totaal om 24 voorstellingen.

“Ondanks alle moeilijkheden hebben we toch een gevarieerd programma kunnen samenstellen. 24 voorstellingen in totaal, en we zullen een ‘huis van vertrouwen’ zijn, heel veilig en coronaproof. Normaal zijn tweehonderd toeschouwers toegelaten, maar dat halen we met de afstandsregels en bubbels niet. Wellicht kunnen we telkens tussen de 150 en 175 mensen ontvangen”, vertelt Christel Collier van het Sint-Niklase Cultuurcentrum.

Om zoveel mogelijk mensen een plekje te bezorgen, wordt gevraagd om ook zoveel mogelijk per bubbel te bestellen. “Het is niet makkelijk, maar we willen nu echt een doorstart maken”, stelt cultuurschepen Filip Baeyens (N-VA). “We zijn al maanden bezig met puzzelen, verplaatsen en telkens opnieuw overleggen, om toch iets mogelijk te maken. Het najaar daagt ons verder uit. Wekelijks worden we geconfronteerd met wijzigingen. Maar we gaan alvast de komende drie maanden onze nek uitsteken!”

Een abonnement houdt risico’s in momenteel, dus wordt er een alternatief kortingssysteem ingevoerd, de ‘vriendenpas’. Vanaf vier voorstellingen is die vriendenpas van 10 euro al terugverdiend.

Alle info op www.ccsint-niklaas.be

De tips van Christel Collier

Het Sint-Niklase Cultuurcentrum neemt afscheid van Christel Collier (62), die zich jarenlang over de communicatie heeft ontfermd en één van de sterke schouders van het Cultuurcentrum was. Christel Collier, de moeder van Sean Dhondt, gaat met pensioen en is vrijdag op passende wijze uitgewuifd door de collega’s. Ze geeft graag nog haar tips in de programmatie voor het najaar mee. “Er zijn heel wat mooie voorstellingen, maar ik heb wel een paar voorkeuren. Zo ben ik fan van Simone Milsdochter die op 8 en 9 oktober met ‘What do you think of western civilization?’ naar Sint-Niklaas komt. Ik kijk ook uit naar Skagen en Bjarne Devolder met ‘Mijn volk’ (22/10) en ‘Henry’ van Peter De Graef (24/11). Ik hou ook van dans, en dan wil ik ‘Kind’ van Peeping Tom (28/11) en ‘Come on feet’ van Granvat (30/10) niet missen. Voor muziek kies ik dit najaar voor ‘Refugees for Refugees’ (23/10).”