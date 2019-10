Walburgstraat afgesloten door instortingsgevaar van leegstaand krot Kristof Pieters

14 oktober 2019

13u11 0 Sint-Niklaas De Walburgstraat in Sint-Niklaas is sinds zondagnacht afgesloten door acuut instortingsgevaar van een bouwvallig huis. De hulpdiensten werden gealarmeerd door de buren. Die vreesden het ergste toen het dak plots begon te kraken en er scheuren in de gevel verschenen.

Het betrokken pand maakt deel uit van een grote bouwwerf tussen de Kalkstraat en Walbrugstraat. Een ongeruste buurman sloeg zondagavond laat alarm na een korte stormwind en felle regenbui. De man hoorde plots een luid krakend geluid. Toen hij poolshoogte gingen nemen bij het leegstaand huis met nummer 52 merkte hij ook een aantal scheuren in de gevel op die er daarvoor nog niet waren. De brandweer kwam meteen ter plaatse om de stabiliteit te controleren. Door het late uur kon er geen beroep meer gedaan worden op een expert. De hulpdiensten besloten om geen enkel risico te nemen en lieten de Walburgstraat daarom afsluiten voor alle verkeer. “Het gaat om een bouwval die al deels is gesloopt maar de voorgevel in de Walburgstraat staat nog overeind”, zegt brandweerkapitein Gert Van Passel. “Als het dak zou instorten komt de voorgevel mogelijk ook op straat terecht. We gaan nu alle maatregelen nemen om een instorting te verhinderen.”

Op de werfzone, die enkel via de Kalkstraat toegankelijk is, staat een kraan maar het terrein ligt intussen al enkele jaren braak. Een stabiliteitsexpert zal nu langskomen om te bekijken of het pand nog kan blijven staan of eerst verder gesloopt moet worden. Pas na het plaatsbezoek door de deskundige en het nemen van eventuele stabiliteitsmaatregelen zal de Walburgstraat opnieuw vrij kunnen worden gegeven voor het verkeer. In afwachting daarvan worden alle voetgangers en fietser omgeleid via het stadspark en de Zeildoekstraat. Bewoners van de Walburgstraat kunnen met hun auto uitzonderlijk in tegengestelde richting via de Kleine Peperstraat naar de Kalkstraat rijden. Voor het doorgaand verkeer is de toegang naar de Walburgstraat afgesloten vanaf de Kleine Peperstraat.