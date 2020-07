Wagen brandt volledig uit op E17 nadat motor ontploft, inzittenden blijven ongedeerd Kristof Pieters

25 juli 2020

18u05 4 Sint-Niklaas Twee mannen zijn zaterdagmiddag op het nippertje uit hun brandende wagen kunnen ontsnappen nadat de motor plots ontplofte en er een grote steekvlam van onder de wagen kwam.

Het duo reed op de E17 richting Antwerpen in Sint-Niklaas. Op de parallelweg net voor de afrit Temse ging het plots helemaal mis. “We kwamen van Gent en reden ongeveer 120 km/u”, getuigt één van hen. “We waren net een andere wagen aan het inhalen. Op dat moment was er plots een enorme knal, meteen gevolgd door een steekvlam van onder de wagen. We konden nog naar de pechstrook sturen en daar uit de wagen springen. Blussen zat er niet meer in want de auto stond in een mum van tijd in lichterlaaie en de hitte was te groot.”

De brandweerposten van Waasmunster en Sint-Niklaas waren snel ter plaatse maar konden niet beletten dat de wagen grotendeels uitbrandde. Door de interventie was er tijdelijk lichte verkeershinder op de parallelweg.

Beide inzittenden bleven ongedeerd maar waren wel flink geschrokken.