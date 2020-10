Waasland Shopping zet in op funshopping tijdens Weekend van de Klant: “Met muziek, straattheater, tatoeage-atelier en leuke verrassingen” Joris Vergauwen

15u07 0 Sint-Niklaas Waasland Shopping zet dit weekend extra in op ‘funshopping’, tijdens het Weekend van de Klant.

“Nu funshoppen opnieuw toegestaan is, gaan we het tijdens het Weekend van de Klant extra leuk maken”, kondigt Waasland Shopping aan. “We starten vrijdag al met muzikale animatie, gratis personal shoppers en hilarische shopping commentatoren. Op zaterdag pakken we uit met straattheater, een tattoo-atelier en heel wat leuke verrassingen voor de bezoekers. Het is niet omdat het coronavirus er is, dat we niet mogen lachen en plezier hebben.”

Er loopt ook een actie waarbij bezoekers na elke aankoop van 25 euro kans maken op één van de vele prijzen. “Hiervoor hebben we een budget van 25.000 euro aan gift cards en horecacheques uitgetrokken. Met deze actie willen we vooral onze horeca-uitbaters ondersteunen”, vertelt shopping manager Toon De Meester. “Net zoals elders hebben zij ook hier heel moeilijke momenten gekend.”