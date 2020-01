Waasland Shopping zamelt 9.351 euro in voor Bednet JVS

09 januari 2020

13u05 0 Sint-Niklaas Waasland Shopping heeft een cheque van 9.351 euro overhandigd aan Bednet.

In december zette Waasland Shopping de schouders onder een grote actie voor Bednet. Door de verkoop van cadeauverpakkingen bij de Gift Card en de opbrengst van een fotostand met de kerstman slaagden het shopping center en haar bezoekers erin om 9.351 euro bijeen te sparen. Dat bedrag gaat integraal naar Bednet. Die organisatie zorgt ervoor dat langdurig zieke kinderen online lessen kunnen blijven volgen én contact kunnen blijven houden met hun vrienden in de klas.

“Dankbaar”

“We zijn Waasland Shopping en haar bezoekers zeer dankbaar voor de steun. Dankzij acties als deze kunnen we dit jaar heel wat zieke leerlingen verbinden met hun klas. En dat betekent heel veel voor zieke kinderen en jongeren die regelmatig of lange tijd niet naar school kunnen. Ze missen niet alleen hun vrienden, maar ook heel wat leerstof. Via het internetonderwijs van Bednet zijn ze mee met de leerstof en horen ze weer gewoon bij de klas. Ze vergeten even dat ze ziek zijn. Dankjewel om dit mogelijk te maken”, aldus directeur Els Janssens van Bednet.