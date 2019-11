Waasland Shopping Center na zwartepietenactie Voorpost: “Néén, er is niemand buitengezet. Alles verliep rustig” JVS en PKM

23 november 2019

21u47 366 Sint-Niklaas Leden van de nationalistische vereniging Voorpost hebben zaterdagmiddag verkleed als zwarte pieten actie gevoerd in het Waasland Shopping Center in Sint-Niklaas. Ze deden dat om te protesteren tegen de roetpieten die er worden ingezet. Op sociale media verschenen nadien geruchten dat enkele pieten werden buitengezet. Dat ontkent de manager. “Op aanraden van de politie is er niet ingegrepen”, stelt Waasland Shopping Center-manager Toon De Meester.

De actie van Voorpost in het Waasland Shopping Center in Sint-Niklaas startte zaterdagmiddag rond 14 uur. Verkleed als zwarte pieten kwam een vijftal leden van Voorpost binnen. Ze liepen rond in het shoppingcenter en deelden snoep uit aan kinderen. Andere leden van Voorpost deelden flyers uit aan het winkelend publiek om steun te vragen voor de ‘echte’ zwarte pieten. In het Waasland Shopping Center worden dit jaar roetpieten ingezet, terwijl in het Huis van de Sint en bij de intrede van de Sint in Sint-Niklaas de klassieke zwarte pieten te zien zijn.

Er werd niemand gedwongen om te vertrekken en er is niemand met harde hand buitengezet, zoals nu op sociale media wordt beweerd. Eigenlijk hebben de shoppers niets van de actie gemerkt. WaSC-manager Toon De Meester

Rustig verlopen

“De politie was al op de hoogte dat er een actie van Voorpost op til was. Een paar agenten in burger waren in het shoppingcenter aanwezig. Op aanraden van de politie is er niet ingegrepen. De actie werd toegestaan”, stelt WaSC-manager Toon De Meester. “De politie heeft wel gevraagd om het podium te vermijden. Daar ontving Sinterklaas op dat moment heel wat kinderen. Na een uurtje zijn de pieten van Voorpost vertrokken. Er werd niemand gedwongen om te vertrekken. Er is ook niemand met de harde hand buitengezet, zoals nu wordt beweerd op de sociale media. Eigenlijk hebben de shoppers niets van de actie gemerkt. Het is rustig verlopen, zonder conflicten.”

Valse geruchten

Dat wordt bevestigd door de politie van Sint-Niklaas. “Er was een ploeg in burger aanwezig, maar die heeft niet moeten ingrijpen. De actie is bijzonder rustig verlopen en er is niemand opgepakt”, zegt commissaris Alex Lemmens. “Er waren wel op voorhand afspraken gemaakt om de zone met de ‘andere’ pieten te vermijden. Daar hebben ze zich ook aan gehouden. Er zijn snoepjes en flyers uitgedeeld en daarna hebben de actievoerders het shoppingcenter verlaten. Er was dan ook geen enkele reden om iemand buiten te zetten. We betreuren dat die valse geruchten de wereld worden ingestuurd.”

Niemand schofferen

In het Waasland Shopping Center had men niet verwacht dat er zoveel commotie zou ontstaan over de roetpieten. “We staan echt versteld van de gevoeligheid hierover. Wij hebben gewoon gekozen voor de zwarte pieten met roetvegen. Als dat in Antwerpen kan, zal dat hier ook kunnen, dáchten we. Helaas kan je vandaag geen keuze maken over Zwarte Piet zónder ophef te veroorzaken.” Het was zaterdag sowieso al de laatste ‘zitdag’ van de Sint in het Waasland Shopping Center. “Er kan weer een jaartje over gaan. We organiseren dit om de meest positieve redenen, namelijk om kinderen de kans te geven om Sinterklaas te ontmoeten. We willen helemaal niemand schofferen, we willen helemaal geen tradities afbreken. We willen hier gewoon een kinderfeestje organiseren. En hoe die zwarte piet er ook uitziet: het gaat toch alleen om het geluk in de ogen van de kinderen?”