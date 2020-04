Waarom gaat De Ster niet opnieuw open? “Organisatorisch niet makkelijk” Joris Vergauwen

25 april 2020

11u44 0 Sint-Niklaas Het provinciaal recreatiedomein De Ster in Sint-Niklaas blijft gesloten. In de Wase hoofdstad hadden heel veel mensen dat liever anders gezien. Er was ook hoop, omdat de provincie vrijdag al twee andere domeinen in Oost-Vlaanderen opnieuw opende.

Sinds vrijdag zijn de provinciale domeinen Het Leen in Eeklo en Den Blakken in Wetteren opnieuw open. Provinciaal recreatiedomein De Ster in Sint-Niklaas blijft evenwel gesloten. Het is ook nog onduidelijk wanneer het domein weer de deuren zou kunnen openen.

In de Sint-Niklase gemeenteraad gaf PVDA aan dat het een grote meerwaarde zou zijn als De Ster weer open zou gaan. “Slechts 4 op de 10 Sint-Niklazenaren beschikt over groen in de eigen wijk of buurt. Dat is niet veel en dat is in deze tijden extra voelbaar”, stelt PVDA-raadslid Jef Maes. “Velen vragen zich dus af waarom De Ster gesloten blijft. We stellen voor dat de stad zich richt naar de provincie om De Ster weer te openen als wandelgebied, niet als recreatiedomein. In mei zijn er ook een aantal lange weekends. Mensen willen buiten kunnen en bewegen. Daarom zou de heropening van De Ster heel goed zijn. De provincie heeft nu in Eeklo en Wetteren al twee domeinen geopend. We moeten ervoor pleiten om ook de nodige stappen in Sint-Niklaas te zetten.”

“Afstandsregels niet goed nageleefd"

De bevoegde gedeputeerde voor Recreatiedomeinen van de provincie Oost-Vlaanderen komt ook van Sint-Niklaas. Dat is Annemie Charlier (N-VA) uit Belsele. Burgemeester Lieven Dehandschutter (N-VA) stelt dat er al overleg is geweest met zijn partijgenote over De Ster, maar dat een oplossing niet zo makkelijk is. “Ik zou het ook graag anders zien. In het begin van de coronacrisis zijn de maatregelen op De Ster echter niet goed nageleefd. Bezoekers respecteerden de afstandsregels niet consequent. Bovendien moest de provincie veel personeel inzetten om de maatregelen af te dwingen. Daarom kwam er een sluiting van het domein. Het klopt dat er al twee provinciale domeinen opnieuw open zijn, maar die zijn niet te vergelijken met De Ster.”

Wandelverkeer in één richting?

“Er is overwogen De Ster toch te heropenen en om ‘éénrichtingswandelverkeer’ te organiseren, maar dan moeten mensen dus de héle vijver rond om het domein weer te verlaten en dat is niet voor iedereen evident”, vervolgt Dehandschutter. “Bovendien zouden bezoekers ook alleen met de fiets of te voet naar De Ster kunnen komen en de parkings zouden enkel toegankelijk zijn voor personen met een beperking en gezinnen met kinderen jonger dan 6 jaar. Ik ben er eerder voorstander van om de inwoners zo gespreid mogelijk te laten wandelen en joggen. In Sint-Niklaas en de deelgemeenten zijn er heel wat mooie, trage wegen. Ik roep iedereen op om die te ontdekken en niet alleen te gaan wandelen en fietsen op de Mechelen-Terneuzenwegel. Op die vele trage wegen is het wél nog heel rustig.”

PVDA had ook voorgesteld om tijdens de lange weekends in mei autovrije dagen in te lassen, zoals de autoloze zondag. “Maar ook dat is moeilijk om te organiseren”, stelt de burgemeester. “De politie moet nu veel toezicht houden. We hebben al gezien dat er de voorbije week een zekere laksheid ontstaat. We mogen echter niet toegeven nu. Er is hoop, maar alles hangt af van de discipline van iedereen.”