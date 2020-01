Vuurwerkverbod massaal aan de laars gelapt, slechts 1 GAS-boete opgesteld Kristof Pieters

01 januari 2020

13u10 12 Sint-Niklaas Het vuurwerkverbod in Sint-Niklaas is op oudejaarsavond massaal overtreden. Overal in de stad werd feestvuurwerk afgestoken. De politie kreeg in totaal zo’n 15 klachten binnen maar uiteindelijk leidde dit slechts tot 1 GAS-boete.

De eerste melding voor vuurwerk kwam al om 23 uur ’s avonds in de Meesterstraat in Nieuwkerken. Jongeren hadden op het voetbalplein vuurpijlen afgestoken waardoor paarden op een nabijgelegen weiland in paniek raakten. De politie trof de jongeren ter plaatse aan en nam het vuurwerk in beslag. Er werd ook een GAS-pv opgesteld. De daders riskeren een boete tot 350 euro.

Voetzoekers

Er werden hier en daar ook voetzoekers en kleinere bommetjes afgestoken. In de Azalealaan zorgde dit om 21.50 uur voor een klein brandje in een vuilnisbak aan het skatepark. In de Lindenstraat werd om 22.20 uur een brievenbus tot ontploffing gebracht met een voetzoeker.

Verdachte gevat

Op de Houtbriel zag de politie via de camera’s rond 2 uur ook iemand vuurwerk afsteken. Er werd een verdachte gevat maar het ontbrak aan hard bewijsmateriaal om een pv op te stellen. Dat was ook het geval voor de vele andere meldingen die de politie kreeg tussen middernacht en half twee.

De rest van de nacht moest de politie vooral tussenbeide komen bij dronkemansruzies. Vooral bij dancing Baia op de Grote Baan kwam het geregeld tot schermutselingen. Een ploeg heeft de hele nacht toezicht gehouden. Om 2.45 uur werden twee dronken personen aangetroffen bij tankstation Esso. Ze weigerden alle medewerking voor identificatie en werden daarom aangehouden en opgesloten voor ontnuchtering. Rond 6.50 uur was er ook een opstootje bij Club Exo maar toen de politie arriveerde, waren de amokmakers al vertrokken. De laatste interventie was om 7.10 uur deze morgen. Een dronken klant weigerde Club Levels aan de Houtbriel te verlaten en mocht zijn roes uitslapen in de cel.