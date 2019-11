VTM Kids komt zondag naar Sint-Niklaas: ‘Sintsong’ live op Houtbriel JVS

21 november 2019

13u31 0 Sint-Niklaas Komende zondag 24 november is het ‘VTM Kids-dag’ in Sint-Niklaas.

Tijdens de VTM Kids-dag wordt de nieuwe ‘Sintsong’ live gebracht. Het gaat om een medley van Sinterklaasliedjes in een eigentijdse mix, met Andy Peelman, Stien Edlund, Sarah Bossuwe en Davy Gilles. De videoclip is opgenomen in het Sint-Niklase stadhuis. Het optreden vindt plaats op de Houtbriel om 11.30 uur.

Verder zijn er op de VTM Kids-dag een hele reeks activiteiten rond Sinterklaas in de Stationsstraat zondagmiddag.