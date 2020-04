Vrouwen verspreiden affiches tegen intrafamiliaal geweld: “Lockdown zorgt voor meer huiselijke problemen” Joris Vergauwen

16 april 2020

10u31 0 Sint-Niklaas Twee vriendinnen verspreiden in Sint-Niklaas en Gent affiches tegen huishoudelijk geweld. Debby Burssens uit Sint-Niklaas en Sarah Schmit uit Gent stellen de affiche ook beschikbaar en roepen op om die zoveel mogelijk uit te hangen. “Met deze eenvoudige actie red je letterlijk levens, want de coronacrisis zorgt ervoor dat het geweld toeneemt, vooral op vrouwen.”

Het initiatief kan intussen rekenen op heel wat bijval, in Sint-Niklaas en in Gent. Op heel wat plaatsen duikt de affiche op. “Experts waarschuwden al bij de start van de lockdown voor een stijging van huiselijk geweld. De Vrouwenraad suggereerde al dat preventie wel degelijk een verschil maakt en dat daarom het noodnummer 1712 even bekend zou moeten zijn als de 112. En dat zette ons aan het denken”, vertellen Debby Burssens en Sarah Schmit. “In afwachting van extra maatregelen van de overheid willen wij alvast op deze zeer eenvoudige manier ons steentje bijdragen. Hopelijk kunnen we op de steun van heel wat mensen rekenen. We vragen ook dat Sint-Niklase en Gentse apothekers, bakkers en supermarkten de affiche ophangen, want zij bereiken zeer veel mensen.”

In het buitenland zijn ook al acties opgestart. “Spanje en Frankrijk startten onlangs met het initiatief ‘masker-19’ in samenwerking met apothekers. Concreet kunnen vrouwen die zich bedreigd voelen in hun thuissituatie dit codewoord aan hun apotheker zeggen en vervolgens hun adres achterlaten. De apotheker neemt dan contact op met de politie die in actie schiet. Waarom zouden we dit ook niet in onze eigen stad en beter nog in heel België lanceren? Daar bovenop zou de politie ook alle vrouwen die de afgelopen maanden klacht indienden rond intrafamiliaal geweld proactief kunnen opbellen, zoals de politiezone Brussel-Noord vandaag al doet. En uiteraard moeten we zorgen voor extra veilige opvangplaatsen voor slachtoffers, bijvoorbeeld in leegstaande hotels.”

De affiche downloaden kan via deze link.