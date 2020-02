Vrouw zet kooi met hamster op brandend fornuis, diertje overleeft brand niet Kristof Pieters

08 februari 2020

14u50 53 Sint-Niklaas De brandweer van de post Sint-Niklaas werd in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 0.30 uur opgeroepen voor een wel erg bizarre brandmelding. In een appartement in de Pastoor De Meerleerstraat had een bewoonster haar hamster met de kooi op een inductievuur gezet. Het diertje overleefde het niet.

Het inductievuur stond per ongeluk nog aan toen de vrouw de kooi op het fornuis had geplaatst. Ze werd ’s nachts opgeschrikt toen plots het brandalarm werd geactiveerd. De vrouw kon het smeulende brandje zelf blussen maar van de kooi – en de hamster – bleef maar weinig meer over. De brandweer moest enkel nog een nacontrole doen.