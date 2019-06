Vrouw vrijgesproken van messteken aan partner Nele Dooms

27 juni 2019

12u08 0 Sint-Niklaas Een 38-jarige vrouw is door de Dendermondse rechter vrijgesproken wegens poging doodslag op haar toenmalige partner. Ze stak de man vorig jaar in Sint-Niklaas met een mes. Aan de feiten gingen jaren van misbruik en partnergeweld vooraf. Volgens de rechter had de vrouw zich alleen maar verdedigd op het ogenblik van de feiten.

De feiten vonden plaats na een hoogoplopende ruzie tussen de vrouw en haar toenmalige partner. Er ontstond een schermutseling en uiteindelijk haalde de vrouw uit met een slagersmes van 25 centimeter lang. Dat ze richting borststreek en longen had gestoken, was voor het parket reden om de vrouw te dagvaarden wegens poging doding. Het slachtoffer had de meeste messteken kunnen afweren en was daardoor slechts oppervlakkig gewond geraakt. “Maar het had veel erger kunnen aflopen”, meende de openbaar aanklager.

De vrouw zelf benadrukte tijdens haar proces ze dat ze op geen enkel ogenblik de bedoeling had gehad om haar partner effectief te doden. Ze vertelde de rechter dat ze zelf slachtoffer was van jarenlang misbruik, agressie en familiaal geweld. “Het was trouwens mijn man die als eerste het mes had”, zei ze. “Toen hij op me afkwam, probeerde ik te vluchten, maar hij greep me vast. Daarna zijn we op de grond gevallen, kreeg ik het mes in handen en stak ik. Ik heb me alleen maar verdedigd.” De rechter volgde die stelling en sprak de vrouw vrij.