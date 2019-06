Vrouw steekt alcoholverslaafde partner neer en riskeert nu vijf jaar cel: “Er knakte iets in me. Ik moest hem elke dag van de grond rapen en wassen” Nele Dooms

18 juni 2019

22u23 0 Sint-Niklaas Een 58-jarige vrouw uit Sint-Niklaas riskeert vijf jaar cel omdat ze haar partner neerstak met een mes. Patricia M. kon naar eigen zeggen de alcoholverslaving van de man niet meer aan. Ze stond huilend voor de rechter en vroeg de advocaat van het slachtoffer om haar excuses aan te bieden.

De feiten vonden in februari dit jaar plaats. “Ik zat er helemaal door toen”, vertelde Patricia M. dinsdag aan de Dendermondse rechter. Eugeen bleef maar drinken. Ik moest hem elke dag van de grond rapen en hem wassen. Ik was het beu, maar hij smeekte me telkens toch bij hem te blijven en ik liet me overhalen. Die fatale dag is het misgelopen. Ik had toen zelf ook gedronken. Toen ik thuis kwam en zag dat de schuifdeur kapot was en de tafel vernield, heb ik een krak gekregen. Ik heb een mes genomen, ben naar de slaapkamer gegaan en heb gestoken terwijl hij aan het slapen was.”

Een paar seconden tijd, meer was er niet nodig. M. belde daarna zelf nog de hulpdiensten. de man werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar overleefde de aanval. Sindsdien zit de vrouw in de gevangenis. “Ik wil daar weg”, zei ze tegen de rechter. “Ik heb altijd mijn best gedaan in het leven en nu sta ik hier bibberend voor een rechter. Ik ben een gebroken vrouw. En ik heb oprecht spijt. Ik vraag de advocaat van de tegenpartij dat hij zeker mijn excuses wil overmaken.”

Volgens de openbaar aanklager waren beide partijen alcoholverslaafd, met daarbij een serieuze normvervaging. “De feiten kaderen binnen een plotse explosie van geweld”, klonk het. “Maar er zijn andere manieren om relationele problemen op te lossen in plaats van iemand neer te steken. Aan een gevangenisstraf van vijf jaar kunnen eventueel probatie-voorwaarden gekoppeld worden.”

M. kwam eerder nog nooit in aanraking met het gerecht. Ze heeft een blanco strafblad. “Door hard te werken als poetsvrouw heeft ze een appartement kunnen kopen”, vertelde haar advocaat tijdens het proces. “Dat daar aan geraakt werd, deed haar pijn. De man viel vaak en maakt dan dingen kapot.Dat was er voor haar te veel aan. Ze werd een slaaf van hem en haar woning en dat is niet goed gekomen. Toen ze die bewuste 23ste februari weer eens vernielingen in haar flat zag, is ze ontploft en heeft ze één keer met het mes in de borst van haar partner gestoken.”

Toch benadrukte haar advocaat dat het niet M.’s bedoeling was om de man te doden. Die vroeg de herkwalificatie van poging doodslag naar opzettelijke slagen en verwondingen. De rechter velt vonnis op 27 juni.