Vrouw loopt brandwonden op door vergeten kookpot op fornuis Kristof Pieters

31 mei 2020

20u25 0 Sint-Niklaas De brandweer en medische diensten werden zondagavond om iets over 18 uur opgeroepen voor een vrouw die brandwonden had opgelopen in de keuken van haar woning aan de Daliaweg in Sint-Niklaas.

De bewoonster had er een pan op het vuur vergeten wat voor rookontwikkeling zorgde. In de poging om de pan van het vuur te nemen, kreeg de vrouw heet vet over zich. Ze liep daarbij brandwonden op aan de armen en benen. De vrouw werd voor verzorging naar het ziekenhuis overgebracht. Er was verder geen schade in de woning, enkel een verbrande geur.