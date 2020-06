Vrouw lichtgewond bij frontale aanrijding op kruispunt Schuilhoek Kristof Pieters

08 juni 2020

17u17 2 Nieuwkerken Op het kruispunt van Schuilhoek met de Drielindenstraat in Nieuwkerken kwamen maandagnamiddag om 14 uur twee personenwagens met elkaar in aanrijding. Een vrouw raakte hierbij lichtgewond.

De bestuurder van een Ford, die uit de Drielindenstraat kwam, merkte een wagen die in de tegenovergestelde richting kwam van de Schuilhoek, te laat op. De wagens botsten frontaal en liepen beiden stoffelijke schade op. Een vrouw werd lichtgewond naar het ziekenhuis overgebracht. De Drielindenstraat was door het ongeval een tijdje in beide richtingen afgesloten voor het verkeer.