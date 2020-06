Vrouw die in gezicht van bewakingsagent spuwt onder voorwaarden vrijgelaten Kristof Pieters

10 juni 2020

13u27 2 Sint-Niklaas De 29-jarige vrouw die afgelopen weekend in het aangezicht spuwde van een bewakingsagent van het Waasland Shopping Center in Sint-Niklaas werd voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde en onder strike voorwaarden vrijgelaten.

Het incident gebeurde zaterdagavond rond 18.30 uur aan de deur van supermarkt Delhaize. De vrouw was behoorlijk dronken en wilde zich in de winkel gaan bevoorraden met extra alcohol. Ze kreeg een woordenwisseling met een beveiligingsagent waarna ze in het aangezicht spuwde van de man. Daarna spuwde ze ook nog in de richting van twee andere bewakingsagenten.

Het parket Oost-Vlaanderen neemt dergelijke feiten in tijden van corona zeer ernstig en liet de vrouw voorleiden voor de onderzoeksrechter wegens ‘de verspreiding van klaarblijkelijk ongevaarlijke stoffen die ernstige gevoelens van vrees voor aanslagen kunnen opwekken’.