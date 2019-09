Vrouw belandt met wagen in gracht naast N41 na slipper Kristof Pieters

29 september 2019

19u36 3 Sint-Niklaas Op de N41 in Belsele is een vrouw zondagavond omstreeks 18 uur met haar Peugeot in de gracht naast de weg beland.

De bestuurster kwam uit de richting van de E17. Net voor de rotonde ter hoogte van de Tuinlaan verloor ze in een scherpe bocht de controle over haar wagen waardoor ze in de gracht belandde. De brandweer moest ter plaatse komen om de bestuurster uit haar wagen te helpen. Ze liep lichte verwondingen op en was in shock. Ze werd voor verzorging naar het ziekenhuis overgebracht.

Het is overigens niet de eerste keer dat hier auto’s in de gracht belanden. Vooral bij regenweer laten veel chauffeurs zich verrassen.

