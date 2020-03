Vrouw aangereden door auto in Lepelhoekstraat Joris Vergauwen

07 maart 2020

19u38 0 Sint-Niklaas In de Lepelhoekstraat in Sint-Niklaas is zaterdagavond iets voor 19 uur een vrouw aangereden door een auto. Ze werd overgebracht naar het ziekenhuis met verwondingen aan de rug.

De vrouw was naar een winkel geweest in de buurt en wilde de Lepelhoekstraat oversteken, aan het kruispunt met de Tortelduifstraat. Daar bevindt zich een zebrapad. Bij het oversteken werd ze aangereden door een auto. Ze raakte daarbij gewond aan de rug. De vrouw werd door voorbijgangers en buurtbewoners ondersteund tot de hulpdiensten er waren, wat door een aantal ongevallen in en rond Sint-Niklaas op dat moment even duurde. Uiteindelijk kwamen de MUG en een ziekenwagen ter plaatse en kreeg de vrouw de eerste zorgen toegediend, alvorens ze werd overgebracht naar het AZ Nikolaas.

De omstandigheden van het ongeval zijn nog onduidelijk. De autobestuurder kwam van de frituur op de hoek van de Lepelhoekstraat en Berkenlaan en verklaarde verrast te zijn geweest door het plotse oversteken van de vrouw.