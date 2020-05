Vrije Radio Belsele gaat toch uitzenden Joris Vergauwen

12 mei 2020

20u40 8 Sint-Niklaas Het Belseelse dorpscentrum zal er tijdens de kermisweek in juni niet helemáál leeg en verlaten bij liggen. De Vrije Radio Belsele (VRB) zal toch van de partij zijn, met de mobiele studio onder de kerktoren.

Als er iets te melden was over evenementen of activiteiten de voorbije maanden, en dat blijft wellicht ook nog een tijdje zo, ging het over een uitstel of afgelasting. Dat geldt ook voor de kermis in Belsele in juni, want het hele feestprogramma met de quiz, de fuif, optredens, wielerkoersen en een motorrit zijn geannuleerd. Er is voor Belsele echter wel nog een mooi lichtpuntje, want de Vrije Radio Belsele gaat in juni tóch uitzenden. Dat gebeurt al jaren vanuit een mobiele studio onder de kerktoren en ook in dit coronajaar zal de studio op die plaats staan. De VRB knalt van woensdag 10 tot en met dinsdag 16 juni uit de radio. “We willen in dit vreemde jaar de Belselenaren een hart onder de riem steken met onze radio-uitzendingen. We zijn er al volop mee bezig. We gaan zoveel mogelijk mensen aan het woord laten. We willen de inwoners van dit dorp extra verbinden met elkaar. Het wordt dus een speciale editie”, blikt Lieven De Maertelaere van VRB al vooruit.

Ook deze keer zal de VRB te beluisteren zijn via 97.2 FM of via www.vrijeradiobelsele.be.