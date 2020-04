Vreugde op De Ster: heel wat geboortes in kinderboerderij, voor het eerst een nieuwe alpaca Joris Vergauwen

08 april 2020

10u49 0 Sint-Niklaas Het blijft nog even uit het zicht van het grote publiek, maar het leven op recreatiedomein De Ster gaat wel gewoon verder, op een bijzondere manier nog wel. In de kinderboerderij is er dezer dagen heel wat mooi, nieuw leven. Zo is er voor de eerste keer een alpaca geboren. Bij twee wallaby’s komen de kleintjes al uit de buidel piepen.

In alle stilte klinkt er heel wat vreugde op recreatiedomein De Ster in Sint-Niklaas. In de kinderboerderij zijn er immers heel wat nieuwe geluiden te horen. Bijzonder is de geboorte van de alpaca. “Heel bijzonder, want het is de allereerste keer dat we een alpaca mogen verwelkomen. Dat is nog nooit gebeurd op De Ster, maar daar zijn we wel heel trots op”, vertelt De Ster-directeur Pieter Debaets. “Het koppel alpaca’s was nog maar net in onze kinderboerderij gearriveerd en meteen is er al een gezinsuitbreiding.”

Daarnaast zijn er ook drie varkentjes en twee geitjes geboren. En nog heel speciaal: twee nieuwe wallaby’s. “De kleintjes komen al uit de buidel piepen.”

Nieuw leven, tussen verder ook onder meer de schapen, damherten, tal van soorten kippen, pauwen, emoe’s, damherten, cavia’s en ezels. “Normaal gezien is er nu heel veel leven in de kinderboerderij. Dat is ook het geval, maar heel wat kinderen zouden daarvan getuige zijn. In het voorjaar zijn er immers heel wat educatieve tripjes naar De Ster gepland.” Voorlopig is alleen het personeel op De Ster getuige van al dat nieuw leven. Maar op het recreatiedomein wordt alles in gereedheid gebracht om het publiek weer te ontvangen, al is het nog onduidelijk wanneer dat zal kunnen gebeuren. “Zoals elk jaar trachten wij ook nu nieuwe aantrekkelijke toetsen te leggen in de kinderboerderij. Zo heeft het treintje er een plaats gekregen. Een treinstel hebben we ingericht als volière, de locomotief wordt een plek voor kinderen.”