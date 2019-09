Vredefeesten en Villa Pace: wat brengt de eerste dag? JVS

06 september 2019

14u28 0 Sint-Niklaas Vrijdagavond gaan de Vredefeesten en Villa Pace van start. Een vooruitblik naar wat er vandaag allemaal al te beleven valt.

Ballons of geen ballons, dat is voorlopig nog een grote vraag. In Sint-Niklaas zullen de weerapps druk worden bekeken, maar het is de organisatie van het ballonfestival dat samen met Skeyes, het vroegere Belgocontrol, de knopen doorhakt. En dan komt er meer bij kijken dan alleen neerslag of wind. Van de verwachte oppervlakte- en hoogtewind tot temperatuurinversies, in het ‘ballooning bulletin’ met de allerlaatste updates komen een hele reeks parameters aan bod die bepalen of er kan worden gevlogen of niet. Wellicht zal het pas rond 17.30 uur duidelijk worden of de ballons kunnen opstijgen.

Als dat het geval is, kleuren een zestigtal hetelucht- en specialevormballons rond 18.30 uur het Wase luchtruim. De wind komt het uit zuidwesten, dus vliegen ze richting Antwerpen. Leuk zijn ook de telegeleide minispecialevormballons, de opwarmers voor de grotere luchtschepen. Er zijn ook 11 specialevormballons dit jaar, met onder meer een robot, de spoetnik, de Orient Express en het borstbollenblik van Wycam’s, van de Sint-Niklase snoepfabriek Confiserie Thijs. Als er kan worden gevlogen, gaat die Sint-Niklase specialevormballon voor het eerste de lucht in. Niet alleen Belgische ballonvaarders zijn van de partij, in totaal nemen er piloten uit zeven verschillende landen deel.

Om nog eens op te frissen: “Nergens anders ter wereld stijgen zoveel luchtballons samen op vanuit het centrum van een stad. Dit is dus iets héél speciaal”, benadrukt organisator Roy Sax.

Nightglow

Rond 22.30 uur is er ‘Nightglow’, of het lantaarnballonballet, met een tiental ballons die oplichten op de tonen van de muziek. Het is 75 jaar geleden dat de stad werd bevrijd tijdens WOII. Daarom staat ook Nightglow in het teken van deze bevrijding. Operazangeres Lies Vandewege brengt een bijzondere hulde met ‘Hymn to the Fallen’, een aria tussen de ballons.

Muziek

Villa Pace start vanavond met vijf podia. Een overzicht:

GROTE MARKT:

20:00-20:45 The Calicos

21:15-22:15 Douglas Firs

22:45-00:00 Bart Peeters

00:00-01:30 Stijn Van de Voorde

’T PLEIN:

20:15-20:55 Black Leather Jacket

21:30-22:25 It It Anita

23:00-00:00 Stake

00:00-01:30 Goe Vur In Den Otto

DE NEST:

21:00-21:30 Sunflower

22:15-23:00 Slow Crush

00:00-00:30 Crackups

01:15-02:00 Psychonaut

CASTROHOF:

18:00-19:00 Winner dj contest

19:00-20:00 Yooth

20:00-20:45 KRANKk

20:45-21:45 Young Mocro

21:45-22:30 Blu Samu

22:30-23:30 Yones

23:30-00:15 Roedel

00:15-01:30 Black Mamba

KRANKENHAUS:

18:30-19:30 Winner dj contest

19:30-20:30 Roma

20:30-21:30 Maxmoody live

21:30-23:00 Nico Morano

23:00-00:30 CJ Bolland

00:30-01:30 Kimman

Wereldmarkt

De wereldmarkt op het Hendrik Heymanplein, Castrohof en Castrodreef start vandaag om 18 uur. Op het Heymanplein staan eetstanden uit alle hoeken van de wereld. Het lokale verenigingsleven is van de partij met een honderdtal standen en heel wat animatie voor jong en oud.

Nostalgische kermis

Op het Stationsplein is de nostalgische kermis vrijdag open van 16 tot 22 uur.

Nocturne Casino Kiosk

Wie het Casinopark verkiest, kan er vanavond vanaf 21 uur terecht voor een concert in de kiosk van De Kunstvrienden.

WARP: expo

Kunstencentrum WARP in de Apostelstraat pakt dit weekend uit met de expo ‘De Zaal is Verwarmd’, een pop-up expo tijdens de Vredefeesten, met fotografie van Alain Van Audenaerde, een kortfilm van Arthur Barseghian, schilderkunst van de KO-residenten Manu Engelen, Yannick Ganseman, Elias Ghekiere, Joke Hansen, Brecht Koelman, Griet Moors, Rose van Bergen en Wim Van der Celen.