Vredefeesten en Villa Pace het eerste grote evenement? “Dit geeft hoop, maar toch nog even afwachten” Joris Vergauwen

15 april 2020

20u39 5 Sint-Niklaas Geen grote festivals en massa-evenementen tot eind augustus, en dus zouden de Vredefeesten en het stadsfestival Villa Pace toch nog wat kleur kunnen geven aan de evenementenzomer in Sint-Niklaas. Ze vinden traditioneel het eerste weekend van september plaats, met over drie dagen gespreid tot 100.000 bezoekers in de binnenstad.

Burgemeester Lieven Dehandschutter (N-VA): “Ik heb met veel spanning naar de beslissing uitgekeken van de Nationale Veiligheidsraad. De Vredefeesten en Villa Pace, toch dé evenementen van het jaar in onze stad, zouden kunnen doorgaan. Dit geeft ons hoop, maar ik blijf toch heel voorzichtig. Veel zal afhangen van hoe de situatie evolueert. We zitten donderdag al samen om te bekijken hoe we dit zullen aanpakken.”

“Wat met kleinere evenementen?”

Schepen voor Evenementen Ine Somers (Open Vld) is ook voorzichtig hoopvol. “Het zou mooi zijn, maar ik maak toch nog heel wat kanttekeningen. Bij het ballonevenement komen heel wat buitenlandse ballonvaarders naar Sint-Niklaas. Zal dat al lukken? Wat doe je met boekingen van groepen voor Villa Pace, als het dan tóch niet zou kunnen doorgaan? Bovendien zijn er veel externe partijen bij betrokken, die ook graag duidelijkheid hebben en niet alsnog voor verrassingen willen komen staan. Op dit moment is het eigenlijk nog te veraf om te weten of de Vredefeesten en Villa Pace daadwerkelijk zullen kunnen plaatsvinden. Ik zou ook graag snel te weten komen wat we met kleinere evenementen moeten doen, zoals kermissen, markten en meer kleinschalige concerten.”