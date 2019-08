Vrachtwagen verliest lading ramen op snelweg: E17 bezaaid met 500 kg glasscherven Kristof Pieters

27 augustus 2019

15u07 3 Sint-Niklaas Het verkeer op de E17 richting Gent heeft dinsdagmiddag een tijdlang heel wat hinder ondervonden door een verlies van een bijzondere lading. Een vrachtwagen verloor zo’n tien ramen veiligheidsglas. De scherven lagen bezaaid over een traject van 200 meter.

De vrachtwagen, die bij een firma in Temse een lading ramen was gaan laden, was net de E17 richting Gent opgereden. Tussen het klaverblad en de afrit van de N41 begaf een spanband het plots, waardoor een deel van de lading van de vrachtwagen viel. Een tiental ramen in veiligheidsglas — goed voor ruim 50 kilo per stuk — denderde van de vrachtwagen. Over een afstand van zo’n 200 meter lag de parallelweg over de hele breedte bezaaid met glasscherven. De brandweer kwam ter plaatse en kon na een kwartier al een rijstrook vrijmaken. Enkele arbeiders van de firma die de vrachtwagen even voordien geladen hadden, kwamen ter plaatse om te helpen bij het opvegen van de glasscherven.

Eerste keer

De vrachtwagenchauffeur kon even verderop op de afrit veilig stoppen. De man was er het hart van in: “Ik snap niet hoe dit is kunnen gebeuren. Ik doe al 15 jaar transport van glas en het is de eerste keer dat ik dit meemaak. Telkens voor ik vertrek met een lading, check ik dubbel of alles goed vaststaat. Dat deed ik nu ook. Ik heb geen idee hoe die spanriem is kunnen losschieten. Gelukkig waren er geen andere voertuigen bij betrokken en is niemand gewond geraakt.” Het duurde ruim een uur vooraleer alle glas weer opgeveegd was. 1 auto reed lek op de glasscherven.