Vrachtwagen mist bocht op afrit van E17 JVS/PKM

21 oktober 2019

21u36 1 Sint-Niklaas Een vrachtwagen is maandagavond rond 18 uur aan het slippen gegaan op de afrit Temse van het E17-klaverblad in Sint-Niklaas. De vrachtwagenchauffeur raakte lichtgewond. De afrit was zo’n anderhalf uur gesloten voor het verkeer.

De Britse vrachtwagenchauffeur verkeer zich wellicht op de bocht op de afrit Temse van de E17, uit de richting van Gent. De vrachtwagen begon te slippen en kwam in schaar tot stilstand, met de cabine in de berm en de oplegger dwars over de rijbaan. Ook de brandstoftank raakte beschadigd. Daardoor stroomde heel wat brandstof op het wegdek, in de riolering en de berm. De brandweer had dan ook heel wat werk met het reinigen van het wegdek en het spoelen van de riolering met detergent.

De chauffeur raakte lichtgewond en werd voor verzorging naar het ziekenhuis overgebracht. De vrachtwagen was niet geladen, waardoor de takelwerkzaamheden vlot verliepen. De afrit Temse bleef wel ongeveer anderhalf uur afgesloten voor het verkeer uit de richting van Gent.