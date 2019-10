Vrachtwagen botst tegen botsabsorbeerder ter hoogte van wegenwerken E17 Kristof Pieters

25 oktober 2019

09u35 1 Sint-Niklaas Op de autosnelweg E17 in Sint-Niklaas is vrijdagochtend een vrachtwagen frontaal ingereden op een botsabsorbeerder ter hoogte van wegenwerken tussen Waasmunster en Sint-Niklaas-West. De bestuurder raakte hierbij zwaargewond.

Het ongeval gebeurde kort na 5 uur ’s ochtends. Ter hoogte van de samensmelting van de hoofdrijbaan en de laterale weg richting Gent hadden arbeiders een noodherstelling aan het wegdek uitgevoerd. Daarvoor was één rijstrook afgesloten voor het verkeer. Een signalisatiewagen stond een honderdtal meter voor de kleine werfzone opgesteld. De bestuurder van een kleine vrachtwagen had de signalisatiewagen met botsabsorbeerder te laat opgemerkt en reed er met hoge snelheid op in.

Door de zware klap kwam het voertuig dwars over de rijbaan te staan. De drie rijstroken van de hoofdrijbaan raakten daardoor versperd. Het verkeer kon enkel nog via de laterale weg langs het ongeval passeren. De bestuurder raakte bij het ongeval zwaargewond, de wegarbeiders bleven ongedeerd. Het ongeval zorgde aan het begin van de ochtendspits voor heel wat file. Omstreeks 6.30 uur was de rijbaan vrijgemaakt en loste de file vrij snel op.